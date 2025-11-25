Молодежная палата при Заксобрании Омской области обновилась более чем наполовину

Молодых депутатов муниципального уровня стало больше в связи с прошедшими выборами в Советы вновь созданных округов в Омской области.

Сегодня, 25 ноября 2025 года, в региональном Заксобрании состоялось заседание обновленного состава Молодежной палаты при областном парламенте. Спикер Заксобрания Александр Артемов выступил с приветствием, отметив значимость этого этапа в профессиональной деятельности молодых депутатов.

В мероприятии участвовали замспикера, глава комитета по образованию, науке, культуре и молодежной политике ЗС Павел Коренной, члены Молодежной палаты, представители региональных министерств и ведомств.

Также присутствовал проходящий стажировку в Заксобрании под руководством Александра Артемова ветеран СВО и финалист проекта «ПРОдвижение ГЕРОЕВ», завполиклиникой № 2 МСЧ-4 Алексей Касаткин.

Артемов отметил, что состав Молодежной палаты обновился более чем наполовину.

– Поздравляю с избранием депутатов представительных органов муниципальных округов. Впереди предстоит много работы, со стороны депутатского корпуса всячески будем оказывать помощь и поддержку, – подчеркнул Артемов.

По словам спикера, Молодежная палата всегда активно вносит свежие идеи в политическую жизнь региона. Артемов подчеркнул особую ответственность молодых депутатов в условиях перехода на одноуровневую систему местного самоуправления и важность отсутствия неудобств для жителей.

– Молодежная палата была создана более 15 лет назад. В рамках деятельности палаты крайне важно, что вы получите бесценный опыт управленческой и законотворческой деятельности, который позволит правильно выстраивать свою работу и осуществлять крепкое взаимодействие со структурами власти, – уверен Артемов.

Он поблагодарил молодых парламентариев за поддержку, которую они оказывают участникам СВО и членам их семей.

В ходе заседания обсуждались организационные вопросы, включая прекращение полномочий выбывших членов и утверждение новых, а также выбор ответственного секретаря. Председатель Молодежной палаты Илья Смирнов представил информацию о ключевых показателях деятельности. Важной темой стало вовлечение молодежи в инициативное бюджетирование. В рамках реализации Стратегии молодежной политики России до 2030 года в Омской области в 2026 году будут рассмотрены предложения молодых жителей. Обсуждались результаты приемной кампании 2025 года в высшие и средние специальные образовательные учреждения региона.

Глава комитета по образованию, науке, культуре и молодежной политике областного парламента Павел Коренной в своем комментарии отметил важность работы Молодёжной палаты.

– Это дает возможность молодым депутатам задавать вопросы начиная от представителей Законодательного собрания, заканчивая руководителями правительства Омской области. Нам также очень интересен их опыт. Тот опыт в части молодежной политики, который у нас есть в муниципальных кругах. Мы активно обсуждаем новеллы, касающиеся регионального и федерального законодательства. И нам необходимо понять и определиться, чем мы, парламентарии более старшего возраста, можем быть полезны для наших молодых депутатов. Это своего рода обмен мнениями, обмен практиками и выработка тех решений, которые положительным образом скажутся на социальном развитии наших округов. У многих из ребят есть очень интересные проекты, и нам очень хочется, чтобы они были встроены в инициативное бюджетирование, – подчеркнул Коренной.

После заседания молодые парламентарии с интересом ознакомились со зданием Заксобрания во время специально организованной для них экскурсии.

Добавим, что Молодежная палата депутатов при Законодательном собрании работает в качестве совещательного органа с 2009 года. В нее входят молодые депутаты регионального и муниципального уровней. Всего 27 человек. Основные задачи этого объединения – разработка предложений в сфере молодежной политики и обеспечение диалога между муниципалитетами и региональной властью.