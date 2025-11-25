Омск-Информ
·Общество

Центр Омска останется без воды на целый день

Жителей и предприятия на нескольких улицах отключат от холодного водоснабжения из‑за планового ремонта водопровода.

В четверг, 27 ноября, в центре Омска временно отключат холодное водоснабжение. По информации «Росводоканала Омск», это связано с плановым ремонтом водопровода на пересечении улиц Булатова и Герцена.

Воды не будет с 11:00 до 23:00 в пяти административных зданиях и шести многоквартирных домах по следующим адресам:

  • ул. Герцена, 34, 36
  • ул. Чернышевского, 2/2, 3, 4
  • ул. Гусарова, 33
  • ул. Рабиновича, 91
  • ул. Яковлева, 112 к. 1, 147
  • ул. Булатова, 74
  • ул. Фрунзе, 49

Отключение затронет не только жилые дома, но и два торговых центра, а также рынок.

