Центр Омска останется без воды на целый день

Жителей и предприятия на нескольких улицах отключат от холодного водоснабжения из‑за планового ремонта водопровода.

Omskinform.ru

В четверг, 27 ноября, в центре Омска временно отключат холодное водоснабжение. По информации «Росводоканала Омск», это связано с плановым ремонтом водопровода на пересечении улиц Булатова и Герцена.

Воды не будет с 11:00 до 23:00 в пяти административных зданиях и шести многоквартирных домах по следующим адресам:

ул. Герцена, 34, 36

ул. Чернышевского, 2/2, 3, 4

ул. Гусарова, 33

ул. Рабиновича, 91

ул. Яковлева, 112 к. 1, 147

ул. Булатова, 74

ул. Фрунзе, 49

Отключение затронет не только жилые дома, но и два торговых центра, а также рынок.