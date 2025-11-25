Омский шеф-кондитер стала победителем конкурса «Золотое сечение»

Эксперты гастрономической индустрии высоко оценили представленные на конкурс авторские десерты.

Автор фото: Елизавета Жук

Шеф-кондитер ресторана «Гурман» Анна Кислицына стала победителем дебютного всероссийского конкурса «Золотое сечение». Жюри отметило её работы за техническую точность, концептуальную глубину и выразительность подачи.

Финальное испытание предусматривало создание сразу двух десертов от бренда Lactalis: ресторанного à la carte и порционного travel-торта. Первый десерт сочетал морковь, апельсин, карамелизированный грецкий орех и козий сыр, объединив яркие вкусы и текстуры. Второй представлял собой миниатюрную кондитерскую архитектуру: под шоколадным корпусом с рисунком золотого сечения была выстроена композиция из кедрового ореха в нескольких текстурах.

– Больше всего в моей профессии меня завораживает сам процесс творения – когда идея постепенно обретает форму, я получаю огромное удовольствие, – рассказала Анна Кислицына. – А затем наступает момент истины, когда я вижу искренние эмоции людей, пробующих мой десерт, – это ни с чем не сравнимое чувство. Победа принесла ощущение радости и самоудовлетворения – я безумно рада, что всё задуманное удалось реализовать. Но самые яркие впечатления я получила от погружения в процесс, от общения с профессиональным сообществом и этой особой атмосферы конкурса. Было невероятно ценно познакомиться и пообщаться со звездным жюри.

Автор фото: Александр Аверин

Кондитер пришла в профессию осознанно: несмотря на первое образование, полученное в Омской академии, она в итоге все же выбрала путь, который приносил удовольствие. Начав работу в омской кофейне с массовыми десертами, она продолжила обучение у российских и зарубежных мастеров и в 2024 году прошла курс «Повар» в Институте гастрономии СФУ.

Победа в конкурсе стала для Анны важным этапом творческого роста и подтверждением её профессионального уровня.