Шелест поздравил лучших работников образования, чьи имена попали в Книгу почета

Книга почета работников системы образования Омска в этом году пополнилась новыми именами.

Фото: Владимир Казионов

Сегодня, 25 ноября 2025 года, в здании Омского городского Совета в торжественной обстановке прошла церемония занесения имен в Книгу почета работников системы образования с участием мэра Сергея Шелеста.

– Вместе с председателем горсовета Владимиром Валентиновичем Корбутом пожелали участникам мероприятия крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов, – написал в своем Telegram-канале Шелест.

В этом году признание получили десять выдающихся работников системы образования.

В их числе: завотделом архивной работы департамента образования Ирина Михайловна Аристова; директор школы № 83 Людмила Петровна Герман; ветеран педагогического труда Сергей Николаевич Канунников; учитель русского языка и литературы гимназии № 139 Светлана Николаевна Кумпинь; член городской общественной организации «Совет ветеранов педагогического труда» Галина Ивановна Николашина; учитель физики школы № 24 Елена Николаевна Новак; воспитатель детского сада компенсирующего вида № 400 Елена Валерьевна Павликова; заведующая детским садом № 13 Ольга Александровна Прокопьева, ведущий инспектор отдела дошкольного образования управления образования и воспитания департамента образования Светлана Васильевна Селиванова.

Имя ветерана педагогического труда, профессора, заслуженного учителя школы Российской Федерации Ивана Михеевича Чередова вписано в Книгу почёта посмертно. Соответствующий сертификат получил его внук.