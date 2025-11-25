Омская женщина ударила сожителя ножом и получила реальный срок

Суд оставил приговор без изменений, несмотря на отрицание вины осужденной.

Stable Diffusion

Омский Восьмой кассационный суд общей юрисдикции проверял законность приговора Кировского районного суда в отношении 48-летней местной жительницы, осужденной по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с применением ножа, используемого в качестве оружия).

По версии суда, вечером 23 июня 2024 года на кухне между женщиной и ее сожителем возник конфликт из‑за отсутствия у него работы. В ходе ссоры она ударила мужчину ножом в живот, причинив тяжкий вред здоровью.

Женщина не признала вину, утверждая, что травмы потерпевший причинил себе сам. Суд приговорил её к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор был обжалован женщиной и ее защитником в апелляционной и кассационной инстанциях, однако вышестоящие суды оставили его без изменений.