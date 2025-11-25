Омские управляющие компании усилили противогололёдную обработку дворов

Ежедневные работы ведутся как вручную, так и с применением техники.

Сергей Сапоцкий

Управляющие компании Центрального административного округа проводят противогололёдную обработку дворов и прилегающих территорий. Из-за резкого перепада температур на входных группах, тротуарах и внутридворовых проездах образовалась наледь, и сотрудники обслуживающих организаций приступили к её регулярной очистке.

Как сообщили в администрации округа, работы ведутся ежедневно во всех микрорайонах. Команды управляющих компаний занимаются ручной и механизированной уборкой, а также по возможности приводят в порядок общественные пространства, находящиеся рядом с жилыми домами. В частности, сотрудники УК «Жилищник-3» сегодня работают во дворах домов 1 и 3 по улице 21-я Амурская и очищают сквер имени Бориса Суворова.

– Дворы многоквартирных домов – зона ответственности управляющих организаций. Они должны своевременно проводить уборку, – отметил начальник отдела содействия развитию жилищного хозяйства, благоустройства и зелёного строительства администрации Центрального округа Вадим Бебинов. – Крупные управляющие компании, имеющие свою технику, подключаются и к уборке за границами дворовых территорий. Так, например, сегодня работы были проведены не только во дворах, но и в сквере Суворова. Это отличный пример комплексной работы управляющей компании и понимания ответственности за территорию. В администрацию округа поступают обращения от жителей, в таких случаях мы связываемся с управляющей компанией и передаем информацию о необходимости проведения работ.

Специалисты напоминают, что границы уборки определяются оформленным земельным участком многоквартирного дома или зависят от его этажности.