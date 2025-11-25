В Омске напомнили о запрете хранить вещи на лестничных площадках

Специалисты городских служб провели профилактический рейд и напомнили жителям, что захламлённые лестничные площадки создают угрозу пожара и могут помешать эвакуации.

Пресс-служба Администрации города Омска

В Омске прошёл противопожарный рейд по адресам, где проживают семьи, находящиеся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Как сообщили в мэрии, сотрудники департамента общественной безопасности и комплексного центра социальной защиты населения «Вдохновение» Октябрьского округа провели профилактические беседы о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Главное внимание уделили состоянию путей эвакуации в многоквартирных домах. Специалисты подчеркнули, что оставленные на лестничных площадках коляски, велосипеды, коробки и старая мебель не только увеличивают риск возгорания, но и могут блокировать выход в случае пожара, создавая угрозу жизни жильцов. Закон требует, чтобы лестничные клетки и пролёты оставались свободными от посторонних предметов.

– В многоквартирных домах рекомендуется содержать свободными для прохода коридоры и лестничные клетки, – отметила специалист управления по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности администрации Омска Ирина Лопатина. – Загромождение имуществом балконов, размещение старой мебели на путях эвакуации, блокирование дверей и окон предметами быта создают прямую угрозу жизни человека в момент чрезвычайной ситуации. В преддверии новогодних праздников специалисты также напомнили о соблюдении требований пожарной безопасности при использовании электрогирлянд, пиротехнических изделий, установки и украшении елок.

Специалисты добавили, что регулярные рейды помогают снизить риски и формируют у жителей ответственное отношение к безопасности в доме.