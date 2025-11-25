Омск-Информ
·Происшествия

Развращал ребенка: в Омске разыскивают преступника «Сашу»

Его настоящее имя правоохранителям пока неизвестно.

Следственный комитет Омской области объявил в розыск мужчину, которого подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Что за действия, следователи не сообщают. Известно только, что преступник под ником Саша Колин переписывался с девочкой в интернете.

– Просьба ко всем гражданам, кто может сообщить любую информацию о разыскиваемом лице, позвонить по телефону доверия следственного управления 395-506 или «Ребенок в опасности!» с коротким номером 123 (для звонков из других регионов (3812) 395-589, – сообщили в следственном комитете.

Следователи завели уголовное дело.

