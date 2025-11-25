Известная омская судья получила новое назначение от президента Путина

Ирина Ширяй продолжит работу в Восьмом арбитражном апелляционном суде Омска.

omskinform.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом от 14 ноября назначил омичку Ирину Ширяй на должность судьи Восьмого арбитражного апелляционного суда. Это решение уже вступило в силу.

Ирина Ширяй имеет более семнадцати лет опыта работы в Арбитражном суде Омской области. С 2008 года она занимала должность помощника судьи, а с марта 2019 года стала полноценным членом судейского корпуса. По данным картотеки арбитражных судов, за это время она участвовала в рассмотрении более 6,4 тысячи дел.

В июле 2025 года Ширяй подала заявление о переводе на вакантную должность в Восьмой арбитражный апелляционный суд, расположенный в Омске, и получила положительное заключение Высшей квалификационной коллегии судей.