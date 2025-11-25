Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Известная омская судья получила новое назначение от президента Путина

Ирина Ширяй продолжит работу в Восьмом арбитражном апелляционном суде Омска.

Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом от 14 ноября назначил омичку Ирину Ширяй на должность судьи Восьмого арбитражного апелляционного суда. Это решение уже вступило в силу.

Ирина Ширяй имеет более семнадцати лет опыта работы в Арбитражном суде Омской области. С 2008 года она занимала должность помощника судьи, а с марта 2019 года стала полноценным членом судейского корпуса. По данным картотеки арбитражных судов, за это время она участвовала в рассмотрении более 6,4 тысячи дел.

В июле 2025 года Ширяй подала заявление о переводе на вакантную должность в Восьмой арбитражный апелляционный суд, расположенный в Омске, и получила положительное заключение Высшей квалификационной коллегии судей.

·Общество

Известная омская судья получила новое назначение от президента Путина

Ирина Ширяй продолжит работу в Восьмом арбитражном апелляционном суде Омска.

Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом от 14 ноября назначил омичку Ирину Ширяй на должность судьи Восьмого арбитражного апелляционного суда. Это решение уже вступило в силу.

Ирина Ширяй имеет более семнадцати лет опыта работы в Арбитражном суде Омской области. С 2008 года она занимала должность помощника судьи, а с марта 2019 года стала полноценным членом судейского корпуса. По данным картотеки арбитражных судов, за это время она участвовала в рассмотрении более 6,4 тысячи дел.

В июле 2025 года Ширяй подала заявление о переводе на вакантную должность в Восьмой арбитражный апелляционный суд, расположенный в Омске, и получила положительное заключение Высшей квалификационной коллегии судей.