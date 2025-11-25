Шелест дал старт голосованию за лучшие инициативные проекты в Омске

Отдать свой голос омичи могут на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» до 7 декабря включительно. Победившие территории благоустроят в 2026 году.

Пресс-служба мэрии Омска

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем Telegram-канале о старте голосования за лучшие инициативные проекты, которые будут реализованы в 2026 году.

Отдать свой голос просто. Нужно перейти на платформу «Госуслуги. Решаем вместе» по ссылке.

Оценить предполагаемые преобразования можно не только по краткому описанию проекта, но и по фото территорий, где планируется реализовать инициативный проект.

– Напомню, инициативные проекты граждан, направленные на благоустройство дворов, межквартальных пространств и общественных территорий, реализуются с 2022 года, – уточнил Сергей Шелест.

До конца голосования остается чуть менее двух недель. Прием голосов завершается 7 декабря в 23:59. Результаты передадут конкурсной комиссии, которая и определит победителей конкурса.

Количество территорий, которые будут благоустроены в рамках этой программы, станет известно в декабре.