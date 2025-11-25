Омск-Информ
·Общество

На новогоднее оформление Омска потратят почти 5 миллионов рублей

Подрядчики должны успеть закончить работы до 17 декабря.

Администрация Омска объявила тендер на изготовление и установку праздничных флагов и баннеров. Два соответствующих контракта на сайте госзакупок оцениваются почти в 5 миллионов рублей.

К новогодним праздникам в центре города появятся флаги и баннеры: на монтаж флагов выделено более 2,5 миллиона рублей, на изготовление баннеров – около 2,2 миллиона. Они украсят улицы и фасады городских зданий, создавая праздничную атмосферу.

Подрядчики должны завершить все работы до 17 декабря включительно.

