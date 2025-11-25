В крупном омском поселке люди остались без воды на целую неделю

Люди вынуждены самостоятельно искать воду.

В поселке Омском холодная вода не подается с 19 ноября – на водопроводе произошла авария, и ее до сих пор не устранили. Жители утверждают, что ситуация затянулась, поэтому обратились к губернатору через соцсети, заявив, что администрация, по их словам, ничего не делает с происшествием.

– Поселок Омский остался без подачи ХВС с 19.11.2025. Администрация отмахивается, СКБУ сообщает: «Труба бесхозная, чинить не будем». Вопрос так и не решается! Просим помощи в огласке и надеемся, что нас услышат, – рассказала одна из омичек.

В ответ на жалобы жителей представители администрации дали свои разъяснения. Глава Омского муниципального района сообщил, что сейчас специалисты ведут работы по выносу проблемного участка трубопровода.

– Специалисты управления ЖКХ и жизнеобеспечения района сообщили, что работы по выносу трубы холодного водоснабжения завершат до конца этой недели, – подчеркнул Геннадий Долматов.

Кроме того, он отметил, что жители могут бесплатно набирать воду в любом количестве на водонапорной станции по адресу: улица Центральная, 1. По словам Долматова, обратную связь по ситуации он даст не позднее 1 декабря.