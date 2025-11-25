Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

Еще один суд обязал ТГК-11 убрать воду с затопленных дач под Омском

Решение принял Восьмой кассационный суд.

ТГК-11 не смогла оспорить решение Центрального районного суда Омска, обязавшего компанию обеспечить отвод воды около золоотвала ТЭЦ-5. Сегодня, 25 ноября, Восьмой кассационный суд так же, как ранее Омский областной, встал на сторону природоохранной прокуратуры.

Суд установил, что ранее компания отступила от проекта при строительстве золоотвала. Что и привело к паводку в Осташково. ТГК-11 обязали откачать поверхностные воды с затопленных дач. Кроме того, компания должна построить в районе золоотвала ТЭЦ-5 систему отвода паводковых вод.

– В настоящее время АО «ТГК-11» приступило к выполнению мероприятий, направленных на строительство системы отвода паводковых вод в районе золоотвала, – сообщили сегодня в прокуратуре.

Ведомство будет контролировать исполнение решения суда.

