Хоценко переназначил в Омске сразу четверых замминистров

Свои обязанности продолжат исполнять Светлана Бакулина, Игорь Лукьянов, Олег Колесников и Николай Филонов.

Вчера, 24 ноября, губернатор Омской области Виталий Хоценко переназначил нескольких заместителей министров еще на год. Соответствующие распоряжения опубликовали на сайте облправительства сегодня.

Светлана Бакулина вновь займет пост заместителя министра культуры. Она работает в этой должности с февраля 2021 года.

Игорь Лукьянов вновь стал первым заместителем министра промышленности и торговли. С ноября 2015 года он бюыл обычным заместителем министра транспорта и инновационных технологий. Должность первого заместителя главы минпрома он занимает с октября 2022 года.

В министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности останутся первый заместитель главы ведомства Олег Колесников и заместитель Николай Филонов. Колесников занимает пост с весны 2020 года. Филонов – с сентября 2020 года.

