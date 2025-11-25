Молодой омич вышел из дома и пропал

Мужчину ищет полиция.

Управление МВД России по Омской области

Сотрудники омской полиции разыскивают 23-летнего Илью Иванова, пропавшего 9 ноября. Молодой человек, проживающий в Ленинском округе, ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы разыскиваемого: на вид около 25 лет, рост 170–175 см, среднего телосложения, короткие темно-русые волосы, карие глаза.

В день исчезновения его видели в камуфляжном костюме.

Всех, кто располагает информацией, просят звонить в полицию по телефонам: 79-33-02, 102 или 8-913-609-75-19.