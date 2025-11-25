Омск-Информ
·Общество

Двое омичей незаконно захватили набережную Иртыша

Однако власти решили забрать у них землю.

Суд обязал двоих жителей Розовского сельского поселения в Омском районе вернуть государству земельный участок на береговой полосе Иртыша. Площадь земли составляет 496 кв. м.

Как сообщает прокуратура, землей омичи завладели незаконно, ведь береговые полосы рек являются федеральной собственностью, и доступ к ним должны иметь все жители. Чтобы устранить нарушение закона, прокуратура обратилась в суд. Судья удовлетворил требования ведомства. Омичи попытались оспорить это решение в Омском областном суде, но безуспешно.

