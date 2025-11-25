Омск-Информ
·Общество

На СВО погиб кондитер из Омской области

Мужчине было 37 лет.

Завтра, 26 ноября, в селе Усть-Ишим Омской области состоится прощание с погибшим военнослужащим. Односельчане проводят в последний путь Рината Янбаева.

Как сообщает администрация Усть-Ишимского района, Ринат Янбаев родился 16 апреля 1987 года в Усть-Ишиме. Окончил местную школу, потом Омский механико-технологический техникум, где получил профессию техника-кондитера. Работал на Севере.

Контракт с Минобороны мужчина заключил в сентябре 2024 года. Службу проходил в звании наводчика мотострелкового отделения. Погиб 8 января 2025 года.

У военнослужащего остались жена и дочь.

