В Омске участница школьного кружка «Агронаука» стала лауреатом премии губернатора

Омские молодые исследователи получили премию губернатора. Среди них – Юлия Хохрина, которую наградили за успехи в научно-техническом творчестве.

Пресс-служба ОмГАУ

В Омской области подвели итоги ежегодной премии губернатора для талантливых школьников и студентов. В этом году награды получили 48 молодых участников, проявивших себя в учебе, науке, спорте и творческих проектах. Среди лауреатов – Юлия Хохрина, ученица омской школы № 46. Ее отметили в номинации «Научно-техническое творчество» за вклад в исследования и победу в региональном этапе конкурса «Большие вызовы» с проектом по сравнительной оценке сортов нута в условиях южной лесостепи области.

Одним из наставников Юлии является доцент Омского ГАУ Татьяна Маракаева, работающая с кружком «Агронаука». Наставников наградили благодарностями регионального минобразования за поддержку талантливой молодежи.

Кружок «Агронаука», созданный в формате 2.0, делает упор на практическое применение знаний, современные агротехнологии и экологическое мышление. Педагоги стремятся вовлечь школьников в реальные проекты, развить исследовательские навыки и умение работать в команде. Такой подход помогает формировать интерес к аграрным наукам и готовить ребят к актуальным задачам отрасли.

Авторы программы отмечают, что планируют расширять направления исследований и вовлекать все больше школьников в научную работу.