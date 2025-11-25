Получил ранение, но вернулся на СВО: омич погиб в бою на Украине

Он служил с осени 2022 года.

vk.com

В ближайший понедельник, 1 декабря, жители села Троицкого в Омском районе простятся с погибшим на СВО Сергеем Масковым. В этом году ему бы исполнилось 47 лет.

Как сообщает администрация Троицкого сельского поселения, Сергей Масков родился в Омске 17 октября 1978 года. С 2007 года жил и работал в селе Троицком. В сентябре 2022 года омич ушел на СВО.

– Получив ранение, он прошел лечение и реабилитацию, но чувство долга не позволило ему остаться в стороне – он вернулся на передовую, не пожелав оставлять своих боевых товарищей, – рассказали в администрации.

Когда именно погиб военнослужащий, не сообщается. Осталась ли у него семья, также неизвестно.