В Омской области простились с погибшим на СВО бойцом

Ему было 36 лет.

Администрация Максимовского сельского поселения

Сегодня, 25 ноября, в деревне Елизаветино Максимовского сельского поселения местные жители простились с Константином Максименко, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в соцсетях администрации поселения.

Константин Максименко родился в 1989 году и вырос в деревне Елизаветино. Он добровольно принял решение стать участником спецоперации. 4 декабря 2024 года Константин погиб.

– Траурный митинг открыл глава Максимовского сельского поселения Виталий Скотский. Слова соболезнования прозвучали от представителя правительства Омской области Михаила Кулишкина, от представителя администрации Шербакульского муниципального района со словами поддержки к родственникам обратился Александр Айхлер, выразила слова соболезнования семье военнослужащего врио военного комиссара Шербакульского и Полтавского районов Елена Шалагина, – говорится в сообщении.

Церемония прощания с Константином Максименко прошла со всеми воинскими почестями на кладбище в Елизаветино. Память героя почтили минутой молчания.