·Общество

В парке Омска поселилась лиса

Сотрудники признались, что у них обитают и другие дикие животные.

Омичи заметили лису в природном парке «Птичья гавань». Дикого зверя горожанам удалось запечатлеть на видео.

Как сообщает «Омск_путеводитель», лиса не боялась людей и спокойно бегала по территории парка. А сотрудники «Птичьей гавани» отметили, что посетители могут встретить также зайцев.

Напомним, вчера на жительницу Омской области напала бешеная лиса. Животное покусало женщину, и теперь ей придется лечиться.

