·Происшествия

Водитель насмерть сбил пешехода на трассе под Омском

57-летний пострадавший скончался на месте.

Вчера вечером, 24 ноября, в Омском районе произошло ДТП, в котором погиб человек. Сообщение о происшествии поступило в Госавтоинспекцию около 19:40.

Предварительно установлено, что на 787-м километре федеральной автодороги Челябинск – Новосибирск 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140 сбил пешехода.

В результате аварии 57-летний мужчина скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

