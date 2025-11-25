Омские нотариусы начнут уведомлять наследников о долгах наследодателя

Подробнее об изменениях в законодательстве рассказывает нотариус города Омска Ирина Бадер.

С 24 ноября 2025 года Федеральный закон ввел обязанность нотариусов проверять кредитную историю умершего и направлять наследникам сведения о его неисполненных обязательствах. Мера поможет принять решение о наследстве более взвешенно.

Подробнее о сути изменений и о том, что из этого следует, рассказала Ирина Бадер, нотариус города Омска.

После вступления в силу федерального закона, установившего обязанность нотариуса извещать наследников о долгах наследодателя, нотариус для выполнения этой цели получил ряд полномочий, чтобы сделать это максимально эффективно.

Как известно, наследство – это не только имущество и имущественные права, движимые и недвижимые объекты, денежные средства на счетах и вкладах в банках, но также и долги, которые принадлежали умершему человеку при жизни и которые после смерти так же, как и имущество, делятся между его наследниками.

В силу этого, принимая наследство, наследник не только принимает в собственность имущество, но и берет на себя обязанность уплатить долги наследодателя, сумма которых ограничена стоимостью полученного по наследству имущества.

До недавнего времени наследник мог узнать о долгах наследодателя только из общедоступных государственных ресурсов (сайты судов, службы судебных приставов) либо из ответов банков по запросам нотариуса, у которого заведено наследственное дело.

Теперь же нотариус обязан сделать запрос в Центральный каталог кредитных историй и в Бюро кредитных историй и получить сведения о любых неисполненных долговых обязательствах наследодателя, как взысканных по решению суда, так и еще не дошедших до процедуры взыскания.

Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) – это информационная система Банка России, предназначенная для предоставления информации о Бюро кредитных историй (БКИ), в которых уже хранится кредитная история субъекта, т. е. сведения о выданных займах и кредитах.

С 24 ноября 2025 года не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем открытия наследственного дела, нотариус, у которого заведено наследственное дело, обязан направить запрос о предоставлении информации в БКИ, в котором хранится кредитная история наследодателя в ЦККИ.

Если кредитная история отсутствует в ЦККИ, то нотариус незамедлительно извещает об этом наследников, принявших наследство.

Получив ответ из ЦККИ о наличии кредитной истории, нотариус делает запрос в БКИ, откуда получает информацию и извещает наследников, подавших ему заявления о принятии наследства, об отсутствии либо о наличии неисполненных долговых обязательств наследодателя, а также об их размере.

Кроме того, нотариус извещает указанных наследников о наличии неисполненных долговых обязательств наследодателя, сведения о которых получены нотариусом из иных доступных ему источников.

Извещение будет происходить путем направления почтового отправления по адресу места жительства наследника, либо по указанному наследником адресу электронной почты, либо при личной явке к нотариусу.

Наследник, получивший сведения о наличии долгов умершего, теперь сможет более взвешенно оценить, насколько необходимо ему такое наследство, и при желании своевременно отказаться от него.