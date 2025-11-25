Омича отправили в колонию за ролик о спецоперации

Видео оказалось фейком.

Куйбышевский районный суд признал 39-летнего омича виновным в распространении фейков о Российской армии и даче взятки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчина создал группу в одном из мессенджеров и 6 октября 2023 года опубликовал там заведомо ложную информацию о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации.

Расследовали преступление сотрудники УФСБ России по 33-й ракетной армии. Когда правоохранители задерживали омича, он дважды попытался дать им взятку, чтобы избежать уголовной ответственности.

В наказание за эти преступления суд решил отправить его в колонию строгого режима на 3 года 2 месяца. Также мужчину оштрафовали на 2 млн рублей и на 2 года 10 месяцев лишили права администрировать сайты в интернете, группы и чаты в социальных сетях. Кроме того, у омича конфисковали сумму взятки и телефон, используемый при совершении преступления.

Приговор пока в законную силу не вступил. Омич может его обжаловать.