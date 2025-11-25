Второе дыхание: в Омске из-за аномального потепления распустилась сирень

Садоводы обеспокоены возможными последствиями для растений.

t.me/omsk_vk

Необычайно теплая погода, установившаяся в Омске в конце ноября, вызвала у сирени замешательство. Почки растения снова набухли, несмотря на то что до зимы осталось меньше недели.

По словам председателя Омского союза садоводов Виктора Бобыря, из-за потепления растения не понимают, что делать.

– Всех напрягает такая ситуация, для садоводов это большой риск. Сирень давно набухла, несколько недель уже, жимолость на дачах начинает расцветать. У растений будто второе дыхание открылось. Дачники шутят, что пора рассаду высаживать, – приводит слова Бобыря «НГС55».

По словам главного омского садовода, чередование оттаивания и замерзания талого снега также негативно сказывается на состоянии растений.