·Общество

Второе дыхание: в Омске из-за аномального потепления распустилась сирень

Садоводы обеспокоены возможными последствиями для растений.

Необычайно теплая погода, установившаяся в Омске в конце ноября, вызвала у сирени замешательство. Почки растения снова набухли, несмотря на то что до зимы осталось меньше недели.

По словам председателя Омского союза садоводов Виктора Бобыря, из-за потепления растения не понимают, что делать.

– Всех напрягает такая ситуация, для садоводов это большой риск. Сирень давно набухла, несколько недель уже, жимолость на дачах начинает расцветать. У растений будто второе дыхание открылось. Дачники шутят, что пора рассаду высаживать, – приводит слова Бобыря «НГС55».

По словам главного омского садовода, чередование оттаивания и замерзания талого снега также негативно сказывается на состоянии растений.

– Если снега не будет, а ударят морозы, то растения просто вымерзнуть могут. Или сопреть – те же розы или виноградная лоза. Но будем надеяться, что пронесет, – добавил он.

