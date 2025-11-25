«Омичка» обыграла «Динамо-Метар» в матче, посвященном Дню матери

Поддержка болельщиков и уверенная игра в ключевые моменты принесли омской команде победу со счетом 3:1.

ВК Омичка

Тематические домашние игры стали одной из особенностей нового сезона «Омички». Матч с челябинским «Динамо-Метар» посвятили Дню матери, который будет отмечаться в ближайшее воскресенье. Команду поддержали мамы спортсменок, приехавшие на трибуны и подготовившие видеообращения для своих дочерей.

С первых розыгрышей омские волейболистки задали высокий темп. Быстрые атаки Мадэлин Гильен и Натальи Кротковой создали серьезные трудности для соперниц. Удачные выходы на замену Зарины Воситовой и Амалии Горбатюк усилили игру в концовке первого сета. Две стартовые партии «Омичка» взяла уверенно – 25:19 и 25:18.

В третьей партии инициатива перешла к команде из Челябинска. Гости усилили игру на блоке, а одной из самых заметных на площадке стала воспитанница омского волейбола Елизавета Диких, проводящая второй сезон в «Динамо-Метар». Несмотря на попытки омской команды сравнять счет, сет завершился в пользу гостей – 19:25.

ВК Омичка

В четвертом игровом отрезке «Омичка» вновь перехватила контроль. Удерживать разрыв в несколько очков удавалось на протяжении всей партии, чего хватило для уверенной концовки – 25:21 и итоговой победы 3:1.

Главный тренер Александр Кошкин отметил, что команда сильно провела две стартовые партии, но все еще сталкивается с проблемой спадов по ходу матча. Он подчеркнул, что успешные замены помогли команде добиться результата, а победа должна добавить уверенности перед продолжением чемпионата.