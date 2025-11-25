Защищалась от вампиров: омичка пыталась пронести в суд осиновый кол

Опасный предмет у нее забрали на входе.

пресс-служба судебных приставов

В начале ноября судебные приставы пресекли попытку проноса запрещенного предмета в Центральный районный суд Омска. Нарушительницей оказалась 50-летняя женщина, которая сопровождала на заседание своего 20-летнего сына. Во время досмотра в ее сумке нашли заточенный деревянный предмет.

– Должностные лица поинтересовались у женщины, что это за странный артефакт, в ответ женщина с уверенностью ответила – осиновый кол, – сообщили приставы.

По словам женщины, кол – мощный энергетический талисман, которому она безоговорочно доверяет. Это ее личный щит, без которого она ни шагу не сделает, даже чтобы прийти в суд.

С колом в суд омичку, конечно, не пустили.