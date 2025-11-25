Омичка обчистила кондуктора в троллейбусе

Женщина забрала чужие вещи и вышла на остановке.

Сотрудники отдела полиции № 6 УМВД России по городу Омску объявили в розыск женщину, которая, по предварительным данным, совершила кражу в общественном транспорте.

Инцидент произошел в троллейбусе. Пострадавшей оказалась кондуктор, у которой было похищено имущество на сумму около 5 тыс. рублей.

С помощью записей с камер видеонаблюдения, установленных в салоне, правоохранителям удалось зафиксировать момент преступления. На видео видно, как пассажирка похищает личные вещи кондуктора, после чего выходит из троллейбуса.

Если вы узнали женщину, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 79-34-02, 102 или 8-923-697-77-91.