·Экономика/Бизнес

Одежда от омского производителя стала «Брендом года»

Компания оказалась в сотне лучших в этом году.

В Москве подвели итоги III Национальной премии «Бренд года в России – 2025». Одним из лауреатов стал омский производитель одежды – Ohana Market Оксаны Шевалье.

Отметим, что всего на конкурс поступило более 600 заявок. Лауреатов наградили более чем в 100 номинациях.

Ранее компания Ohana Market также получила национальную премию «Марка № 1 в России – 2025» в категории «Одежда для дома и отдыха».

