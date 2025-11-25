В Омской области «потеряли» похороненного в другом регионе бойца СВО

Семье погибшего не хотели назначать выплату.

Прокуратура Павлоградского района Омской области проверила соблюдение прав жены погибшего участника СВО. Женщина обратилась в МФЦ с просьбой назначить ей единовременную региональную выплату в размере 1 млн рублей, но получила отказ, поскольку ее муж не был зарегистрирован в Омской области и был похоронен вне региона.

Однако прокуратура выяснила, что мужчина постоянно жил в Омской области вместе с женой более 10 лет. Чтобы защитить права семьи погибшего солдата, ведомство обратилось с иском в суд.

Суд принял сторону заявителя, признав проживание мужчины в регионе установленным фактом и закрепив за семьей право на социальную поддержку. Властей обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

После вступления решения суда в силу прокуратура проследит за его исполнением.