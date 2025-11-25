Хоценко: Омск станет площадкой церемонии «Музыкальное сердце театра»

Мероприятие пройдет в 2026 году в рамках статуса Омска как культурной столицы России.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Омской области

Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что регион готовится к проведению одного из самых значимых культурных событий федерального уровня. В 2026 году Омск, которому присвоено звание культурной столицы России, примет церемонию награждения Национальной премии «Музыкальное сердце театра». Мероприятие организуют под руководством народного артиста России, композитора Максима Дунаевского.

Участие Омска в премии подчеркивает растущую роль региона в культурной жизни страны и его способность принимать масштабные творческие проекты.

– Омск в следующем году, когда будет носить звание культурной столицы России, примет церемонию награждения победителей Национальной премии «Музыкальное сердце театра», – отметил глава региона. – Для участия в масштабном культурном форуме к нам в регион приедут представители музыкальных театров со всей страны. Благодарим организаторов за доверие!

Отдельно губернатор сообщил о награде спектакля «22 июня…», созданного омской творческой командой и посвященного началу Великой Отечественной войны. Постановка удостоена приза зрительских симпатий, который вручен режиссеру Анастасии Старцевой.

Хоценко поздравил коллектив и отметил значимость работы омских театров в сохранении исторической памяти и развитии современного сценического искусства.