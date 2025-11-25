Смолин рассказал, как преодолеть острый дефицит кадров в омских школах

Предложенные парламентарием меры позволят школьному образованию «вздохнуть».

omskinform.ru

Депутат Государственной думы РФ от Омской области Олег Смолин высказал свое видение решения проблем школьного образования, вызванных дефицитом учителей и снижением качества учебных заведений.

– Звучит множество предложений с разных сторон, но изобретать велосипед нет смысла, – сообщил Смолин в своем телеграм-канале.

Он предложил поднять заработную плату педагогов до среднего уровня по стране при условии занятости на полную ставку, а не половину или более половины положенной нагрузки, как это практикуется сейчас.

– Нужно повысить зарплаты учителям. Педагоги должны получать все, что им положено, то есть не ниже средней по региону, а точнее, по стране в целом, причем при работе на одну ставку, – рассказал парламентарий.

По мнению Смолина, повышение оплаты труда позволит вернуть уважение к профессии педагога и повысит привлекательность работы учителем.

Во-вторых, депутат призывает восстановить ограничение численности классов до 25 учеников, поскольку снятие прежнего лимита в 2021 году создало условия для формирования больших классов, что снижает вовлеченность студентов и затрудняет эффективное обучение.

– Вернуть норму количества учеников в классе не больше 25 человек. Санитарные нормы с 2021 года отменили прежний лимит, теперь количество учащихся определяется площадью помещения (2,5 кв. м на человека), что позволяет формировать более многочисленные классы, – посоветовал депутат.

Реализация этих мер, по мнению Смолина, способна существенно улучшить положение в образовательной сфере и позволит омским школам «вздохнуть».