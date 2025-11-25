Со школьной скамьи: в ОмГМУ рассказали о возможностях для подготовки будущего врача

Руководитель Центра довузовской подготовки ОмГМУ рассказал, с какого класса стоит начать готовиться к поступлению в медицинский вуз.

Профессия врача ответственна, а подготовка предполагает длительный и многоступенчатый путь. С какого возраста человек должен готовиться к поступлению в медицинский вуз и какие возможности есть для этого у омичей сегодня? Об этом рассказал руководитель Центра довузовской подготовки ОмГМУ доктор медицинских наук Владимир Русаков.

– Владимир Валентинович, нередко еще совсем маленький ребенок говорит: «Я буду врачом и буду лечить своих родителей, бабушек и дедушек». А с какого возраста можно целенаправленно готовиться к карьере врача?

– Подготовка к поступлению в медицинский вуз действительно требует длительного пути и осознанного подхода. Если уже в начальной школе у ребенка есть четкое желание стать врачом, то стоит начинать постепенно знакомиться с медициной и изучать предметы, которые помогут в будущей профессии: биологию и химию.

Уже с пятого класса подросткам полезно развивать знания по предметам, связанным с медициной. Можно посещать кружки и секции по естественным наукам, заниматься исследовательской деятельностью, участвовать в олимпиадах и конкурсах. Это позволит заложить фундамент будущих успехов. В ОмГМУ предусмотрен цикл занятий для школьников 9-х классов по физиологии человека.

– А к какому классу не рано, а главное, не поздно начинать подготовку к поступлению в медицинский вуз?

– Уже в 9-м классе пора задумываться о подготовке к поступлению. Для этого отлично подойдет дальнейшее обучение в профильных медицинских классах и классах с медицинской направленностью, которые есть в Омске и районах нашей области.

Старшая школа – это ключевой этап, когда ученик активно готовится к ЕГЭ и выбирает профильные предметы. Рекомендуется посещение подготовительных курсов, например, в Омском государственном медицинском университете. После окончания курсов можно получить дополнительные баллы к поступлению. Можно принимать участие в научных конференциях и практиках, в олимпиадах различного уровня по профильным предметам, включая олимпиады вуза.

– Какие возможности для подготовки помимо курсов, которые представлены в каждом вузе, предоставляет ОмГМУ?

– Омский государственный медуниверситет осуществляет программы по дополнительному образованию для профильных медицинских классов. В рамках сотрудничества с образовательными учреждениями города Омска вуз проводит дополнительные занятия для школьников профильных классов. Эта мера направлена на расширение и углубление знаний обучающихся по профильным предметам, прежде всего химии и биологии.

Сегодня договоры о сотрудничестве по осуществлению образовательной деятельности в профильных медицинских классах заключены между ОмГМУ и гимназиями № 139, 147, 19, средней образовательной школой № 7. С ребятами проводятся масштабные профориентационные мероприятия, направленные на погружение в специальности ОмГМУ. После окончания обучения школьникам выдаются сертификаты, благодаря которым начисляются дополнительные баллы при поступлении в наш университет.

Помимо этого, у вуза есть классы с медицинской направленностью, которые располагаются в городе Омске и районах Омской области. Их перечень значительно шире, чем количество медицинских профильных классов. В классах с медицинской направленностью со школьниками проводятся отдельные профориентационные мероприятия, задача которых – познакомить старшеклассников с профессиями вуза, а также оперативно информировать их обо всех мероприятиях в ОмГМУ.

– Насколько востребованы реализуемые методы?

– В проектах Центра довузовской подготовки за последний год приняли участие шесть тысяч школьников Омского региона. Участники пилотного проекта «Точный старт: сельский врач» в дальнейшем предпочитают поступать на специальности «лечебное дело» и «педиатрия» по целевому направлению. Ребята из профильных медицинских классов выбирают специальности «лечебное дело», «педиатрия» и «стоматология». Углубленная программа обучения позволяет расширить знания по химии, биологии и получить первоначальное представление об искусстве врачевания.

Точно могу сказать, что процент поступления в наш вуз школьников, окончивших медицинские классы и классы с медицинской направленностью, значительно выше, чем у выпускников обычных классов.