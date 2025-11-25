Голый мужчина в собственной квартире шокировал омичей и «взорвал» соцсети

Публикация породила бурные обсуждения.

Омичи заметили в одном из окон дома по адресу: ул. Путилова, 7а, голого мужчину. Шокированный очевидец сообщил о происшествии в соцсетях.

– Какой-то мужик стоял полностью голый в полный рост у окна в доме по адресу: ул. Путилова, 7а. Стоял он как минимум полчаса, пялился на проходящих людей и бог знает что еще делал, – сообщает анонимный очевидец в паблике «Омск ВК».

Также автор поста упомянул, что рядом находится детский сад № 389, хоккейная коробка «Авангарда» и детская поликлиника. То есть, по мнению автора, оголенный мужчина мог подглядывать за проходящими мимо детьми.

Публикация в соцсетях породила бурные обсуждения омичей. В большинстве ответов пользователи сочли непристойными действия автора, ведь мужчина стоит в своей квартире.

– Это же насколько скучная жизнь у автора, полчаса смотреть в окна соседнего дома. Сама (скорее всего, автор – девушка) смотрела на него и непонятно что делала, – прокомментировал ситуацию омич Дмитрий К.

Другие же задались вопросом о законности действий автора.

– На самом деле автор не понимает, что нарушил законодательство РФ, так как, если внимательно посмотреть фото, человек не стоит у окна – он как минимум в полутора метров от него, и дядька имеет право в своей квартире ходить голым, да хоть в костюме пингвина, это его личное дело, тем более в своей квартире, – защищает «голыша» Дмитрий Ю.

Отметим, что согласно ст. 137 УК РФ незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений наказывается штрафом в размере до 200 тыс. рублей.

Однако другие омичи встали на сторону автора и посчитали такое поведение «ненормальным».

– Для вас реально нормально, что какой-то мужик, полностью голый, стоит вплотную у окна, и причем видно же, что он специально на что-то встал повыше, чтобы все его «прелести» видно было? – негодует омичка Вероника Я.

Голого омича в окне также можно «притянуть» по статье. Согласно ст. 135 УК РФ «развратные действия» в отношении детей могут привести к наказанию в виде исправительных работ или лишения свободы сроком до 8 лет в зависимости от возраста пострадавшего.