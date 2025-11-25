Омичам раскрыли неожиданный секрет долголетия

По словам онколога, чтобы дольше жить, нужно меньше есть.

omskinform.ru

Онколог Сильвио Гараттини поделился неожиданным открытием в области долголетия, заявив, что для продления жизни необходимо меньше есть.

– Как говорили наши старейшины, вставать из-за стола нужно с легким чувством голода. Исследования показали, что сокращение потребления пищи на 30 процентов может привести к увеличению продолжительности жизни на 20 процентов, – приводит слова онколога издание «20minutos».

При этом онколог предостерег от экстремальных мер и посоветовал не морить себя голодом 12 часов.

– Некоторые исследования не выявили разницы между теми, кто ел свободно, и теми, кто делал перерывы в 10-12 часов, – отметил Гараттини.

Кроме того, Сильвио Гараттини назвал и другие ключевые факторы долголетия: ежедневные прогулки в быстром темпе протяженностью не менее пяти километров и сбалансированное питание. Он подчеркнул, что никогда не поздно начать вести здоровый образ жизни, даже если вам уже 80 лет.