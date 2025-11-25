Омск-Информ
·Общество

Холод в Омске ненадолго сменится потеплением

Днем в регионе ожидается –3...+2 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 25 ноября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –3...+2 °C.

Ожидается переменная облачность и небольшие осадки. Юго-западный, южный ветер будет дуть со скоростью 8–13 м/с. Местами возможны гололедно-изморозевые отложения и сильная гололедица на дорогах. Атмосферное давление будет сильно падать.

Ближе к ночи немного похолодает. Столбик термометра опустится до –4...+1 °C. Скорость юго-западного, западного ветра составит 7–12 м/с. На дорогах местами сохранятся гололедные явления и сильная гололедица. Атмосферное давление будет падать.

