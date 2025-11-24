Омск-Информ
·Происшествия

Пожилой водитель погиб после жесткого столкновения в Омской области

44-летний мужчина потерял управление и выехал на встречку.

Сегодня в 18:00 в дежурную часть ОМВД по Омскому району поступило сообщение о ДТП. По предварительной информации, 44-летний водитель «Лады Калина» не справился с управлением на 6-м километре дороги Троицкое-Чукреевка, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106, которым управлял 67-летний мужчина.

В результате аварии медицинская помощь потребовалась водителю «Лады Калина» и его пассажиру - 46-летней женщине, а также водителю ВАЗа и его 65-летней пассажирке. Впоследствии водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм.

Точные причины и детали происшествия выясняются в рамках проверки.

