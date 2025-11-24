В Омской области за год незаконно вырубили лесов на десятки миллионов рублей

В этом году зафиксировали 179 случаев незаконной вырубки.

В Главном управлении лесного хозяйства Омской области сообщили о масштабах незаконной вырубки лесов в регионе в этом году. В ведомстве отметили, в этом году в Омской области зафиксировали 179 случаев незаконной вырубки леса, тогда как в 2024 году таких случаев было 205.

- Общий объем незаконно заготовленной древесины составил 3,4 тысячи кубометров, что на 33 % меньше, чем в 2024 году (4,5 тысяч кубометров) и ущерб, причиненный лесному хозяйству в размере 35,8 миллиона рублей, что меньше уровня 2024 года на 32 % (47,3 млн рублей), - рассказал «НГС55» со ссылкой на Главное управление лесного хозяйства.

За текущий год по фактам незаконной вырубки леса возбуждено 114 уголовных дел, 13 человек привлечены к ответственности. С правонарушителей потребовали возместить причиненный ущерб: всего составлено 55 требований на сумму 7,9 миллиона рублей. Для сравнения, в 2024 году было 64 требования на сумму 3,7 миллиона рублей. Нарушители добровольно выплатили 5,3 миллиона рублей.

Всего за состоянием лесов в Омской области наблюдают 144 сотрудника лесного хозяйства.