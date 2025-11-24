Омские школы и детсады массово закрываются из-за вспышки ОРВИ

Более 100 классов приостановили занятия.

В Омске из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ вводят дополнительные ограничения в школах и детских садах. По данным департамента образования, на 24 ноября учебный процесс приостановлен в 104 классах 18 школ города.

Кроме того, на карантин полностью закрыты школа № 148 и учебное заведение в поселке Светлом. В детских садах приостановлены занятия в 62 группах, которые посещают воспитанники 46 учреждений.

Родителям рекомендуют тщательно следить за самочувствием детей и не отправлять их в образовательные учреждения при первых признаках недомогания. Ведомство также настаивает на своевременном обращении за медицинской помощью.