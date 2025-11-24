Омск-Информ
·Общество

До конца года на окраине Омска осветят улицу за 11 миллионов

Подрядчика выберут на аукционе 1 декабря.

До конца года на одной из улиц города появится новое освещение. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

– Более 11 миллионов рублей направляем на строительство линии наружного освещения по улице Доковской на участке между проспектами Мира и Губкина, – написал градоначальник.

Работы должны быть завершены не позднее 26 декабря. Подрядчика определят по результатам электронного аукциона, который состоится 1 декабря.

