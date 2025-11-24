Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

В центре Омска на месте легендарного винного бара откроется шаурмичная

Бывшее заведение проработало всего 11 месяцев.

В центре Омска, на месте бывшего винного бара «Саша, белое», скоро откроется четвертый филиал сети «ШавермаHot». 

Как сообщает «Новый Омск», на окнах заведения уже размещены объявления о скором запуске, однако конкретная дата открытия пока не раскрывается.

Напомним, что винный бар «Саша, белое» закрылся в сентябре этого года. Заведение проработало всего 11 месяцев с момента открытия.

