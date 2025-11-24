Еще один старый омский дом отправляется под снос

Жильцов обязали переселиться до конца 2032 года.

omskinform.ru

В Омске жилой дом в Старом Кировске официально признали аварийным и подлежащим сносу. Постановление об этом опубликовано на сайте мэрии.

– Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: город Омск, улица 5-я Кировская, дом 83, аварийным и подлежащим сносу. Установить срок отселения физических и юридических лиц из многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 31 декабря 2032 года, – говорится в документе.

Кроме того, в администрации подчеркнули, что контроль за исполнением постановления поручен первому заместителю мэра Омска – директору департамента имущественных отношений Евгению Романину.

Согласно городскому реестру, двухэтажный дом № 83 на улице 5-я Кировская был построен в 1947 году.