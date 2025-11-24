Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Омич получил ножом в живот, потому что его жена поскользнулась

Брат женщины перепутал мужа с виновником травмы.

В Усть-Ишимском районе 53-летний местный житель получил проникающую колото-резаную рану. В дежурную часть полиции поступило сообщение из больницы о его госпитализации.

Как выяснили полицейские, травмы мужчине причинил брат его жены. Вечером они возвращались домой, и женщина, заходя в ограду дома, поскользнулась и повредила руку. Уже в доме во время оказания первой помощи брат ошибочно решил, что травму сестре причинил ее муж. Он схватил кухонный нож и ударил потерпевшего в живот. Орудие преступления было изъято на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «З» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

·Происшествия

Омич получил ножом в живот, потому что его жена поскользнулась

Брат женщины перепутал мужа с виновником травмы.

В Усть-Ишимском районе 53-летний местный житель получил проникающую колото-резаную рану. В дежурную часть полиции поступило сообщение из больницы о его госпитализации.

Как выяснили полицейские, травмы мужчине причинил брат его жены. Вечером они возвращались домой, и женщина, заходя в ограду дома, поскользнулась и повредила руку. Уже в доме во время оказания первой помощи брат ошибочно решил, что травму сестре причинил ее муж. Он схватил кухонный нож и ударил потерпевшего в живот. Орудие преступления было изъято на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «З» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.