Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Пришлось стрелять: двое омичей напали на полицейских, чтобы помочь пьяной девушке

За это мужчин отправили в колонию.

Двое жителей Москаленского района не смогли оспорить приговор за нападение на полицейского. Как сообщает пресс-служба омских судов, решение вступило в силу.

По версии следствия, ночью 30 марта начальник полиции Москаленского района вместе с сотрудником ГИБДД патрулировали дороги в селе Элита. Там они остановили автомобиль, которым управляла пьяная девушка.

Пока полицейские проверяли документы нарушительницы, к ним подошли знакомые и родственники девушки. Двое знакомых попытались помешать проверке и несколько раз ударили сотрудника полиции. Второму полицейскому пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух.

Мужчины признали вину. В августе москаленский суд решил отправить нарушителей в колонию общего режима на 2 и 3 года. Они попытались оспорить это решение в Омском областном суде, но безуспешно.

·Происшествия

Пришлось стрелять: двое омичей напали на полицейских, чтобы помочь пьяной девушке

За это мужчин отправили в колонию.

Двое жителей Москаленского района не смогли оспорить приговор за нападение на полицейского. Как сообщает пресс-служба омских судов, решение вступило в силу.

По версии следствия, ночью 30 марта начальник полиции Москаленского района вместе с сотрудником ГИБДД патрулировали дороги в селе Элита. Там они остановили автомобиль, которым управляла пьяная девушка.

Пока полицейские проверяли документы нарушительницы, к ним подошли знакомые и родственники девушки. Двое знакомых попытались помешать проверке и несколько раз ударили сотрудника полиции. Второму полицейскому пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух.

Мужчины признали вину. В августе москаленский суд решил отправить нарушителей в колонию общего режима на 2 и 3 года. Они попытались оспорить это решение в Омском областном суде, но безуспешно.