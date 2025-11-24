В центре Омска исторические здания можно арендовать всего за 1 рубль

Предприниматели могут восстановить памятники и открыть офисы, кафе или магазины.

Omskinform.ru

В Омске предпринимателям предлагают арендовать здания, признанные объектами культурного наследия. Большинство из них расположены в исторических частях города. По словам мэра Сергея Шелста, эта мера направлена на сохранение памятников и развитие деловой активности в центре Омска.

В перечень объектов культурного наследия вошли несколько исторических зданий. Среди них особняк на улице Почтовой, 34, а также дом на улице Рабиновича, 88, где ранее располагалась конспиративная квартира и штаб района восстания 22 декабря 1918 года.

Кроме того, в список включены жилые дома на улицах Учебная и Успенского: дома № 55 (на пересечении с улицей Успенского, 2), № 53 (ул. Почтовая, 39) и № 57, а также купеческие особняки 1910-х годов по адресам Учебная, 78 и 80. Также в списке значатся дом на улице Суровцева, 1, где находился штаб восстания 22 декабря 1918 года, и жилой дом на улице Успенского, 4.

Инвесторы, берущиеся за восстановление этих объектов, могут воспользоваться программой льготного кредитования ремонтно-реставрационных работ. Для придания историческим зданиям новой функции помещения потребуется перевести из жилого фонда в нежилой.