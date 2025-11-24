В Омске открыта регистрация на традиционный Рождественский полумарафон

Заявки принимаются до 28 декабря.

Николай Кривич

В Омске стартовала регистрация на Рождественский полумарафон. В этом году участникам предложены три дистанции: 3 км, 10,5 км и 21,1 км. Забег состоится 7 января на Соборной площади, где будут организованы старт и финиш.

Полумарафон проводится с 1991 года и считается одним из самых экстремальных неофициальных марафонов в мире. Мероприятие входит в Ассоциацию международных марафонов и пробегов. Традиционно на старт выходят не только профессиональные спортсмены, но и первые лица города, предприниматели и журналисты, что делает забег особенно ярким событием рождественских праздников.

Заявки на участие принимаются на официальном сайте до 28 декабря включительно. Для участия требуется медицинский допуск, подтверждающий возможность безопасного бега.