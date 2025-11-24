Многодетную омичку отправили в колонию за издевательства над сыном

Женщина била мальчика по любому поводу.

omskinform.ru

Ленинский районный суд Омска признал 31-летнюю местную жительницу виновной в истязании 8-летнего сына. В наказание ее отправили на 4 года в колонию общего режима. С нее также взыскали 100 тысяч рублей в пользу сына.

Как сообщает прокуратура, с августа по ноябрь 2024 года женщина била мальчика кулаками и ремнем за малейшую провинность. Например, она не менее 20 раз ударила его за отказ есть тушеную капусту. Травмы на теле мальчика заметили работники благотворительной организации. Они и сообщили в полицию.

Отметим, что всего у омички четверо сыновей. Суд установил, что она выпивала и не хотела заниматься их воспитанием. Она заставляла 8-летнего сына ухаживать за младшим братом-инвалидом.

– После возбуждения уголовного дела четверо детей подсудимой были изъяты из семьи и помещены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. По инициативе следствия в марте 2025 года женщина была ограничена в родительских правах, – добавили в СК.

Отметим, что омичка так и не признала вину. После оглашения приговора женщину взяли под стражу прямо в зале суда.