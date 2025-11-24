Экс-форвард омского «Авангарда» пополнил состав принципиального соперника

Нападающий подписал контракт до конца сезона 2026/2027.

hawk.ru

Канадский экс-форвард «Авангарда» Тэйлор Бек вернулся в новосибирскую «Сибирь». Контракт с игроком рассчитан до конца сезона 2026/2027.

Бек уже выступал за новосибирский клуб с 2022 по 2025 год. За это время он провел 196 матчей, набрал 156 очков (51 гол + 114 результативных передач).

Ранее форвард выступал за «Авангард» в сезоне 2018/2019 и провел в команде два сезона. За этот период он провел 89 матчей, забросил 28 шайб и сделал 47 результативных передач.

Всего в КХЛ Тэйлор Бек провел 7 сезонов, сыграл 485 матчей и набрал 374 очка.