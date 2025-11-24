Стало известно, когда в Омскую область, наконец, придет зима

Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. Минусовая температура установится в регионе к концу недели.
– Ожидается неустойчивый характер погоды с частой сменой воздушных масс. Кратковременное похолодание будет чередоваться с более теплой погодой, сопровождающейся выпадением осадков смешанного характера и усилением ветра, – сообщили в УГМС.
Сегодня днем температура в регионе будет колебаться в пределах 0…–5 градусов. Завтра, 25 ноября, будет –2...+3 градуса.
– Очередной циклон с Атлантики принесет с собой новую порцию теплого воздуха. Местами прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные отложения, – сообщают синоптики.
В среду, 26 ноября, продолжат выпадать мокрый снег и дождь. Жителям севера обещают также гололед. Температура воздуха сохранится на уровне –2…+3 градуса.
В четверг, 27 ноября, наконец, похолодает до –1...–7. Ожидаются осадки и усиление порывов ветра до 17 м/с.
В пятницу, 28 ноября, температура воздуха понизится до –2...–7. Возможен небольшой снег.