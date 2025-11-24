Связь для малых поселений: Т2 запустила 4G в 17 населенных пунктах Омской области

Установленное оборудование улучшило качество связи и открыло жителям доступ к современным онлайн-сервисам.

Диана Иванова

Российский оператор мобильной связи Т2 обеспечил стабильной голосовой связью и скоростным 4G-интернетом 17 населенных пунктов Омской области, где раньше не было устойчивого сигнала ни одного оператора. Все поселения относятся к категории малых – в каждом проживает не больше 500 человек.

Т2 расширила покрытие в 13 районах Омской области. Больше всего новых базовых станций вывели в эфир в Полтавском районе – связь появилась селе Шахово, деревнях Лубянск и Крым. В Москаленском районе голосовая связь и скоростной интернет стали доступны в деревнях Розенталь и Спартак. На севере региона к сети подключили четыре малых поселения – село Бородинка Тевризского района, деревню Авяк Знаменского района, село Ярково и деревню Ильчебага Усть-Ишимского района. Кроме того, по одной новой базовой станции запустили в Нижнеомском, Муромцевском, Одесском, Марьяновском, Горьковском, Колосовском, Оконешниковском и Черлакском районах.

Благодаря установке базовых станций местные жители получили доступ к современным цифровым сервисам: они могут пользоваться мессенджерами, смотреть фильмы онлайн, работать и учиться удаленно, получать государственные услуги в электронном виде. Скоростной 4G-интернет открывает новые возможности для развития малого бизнеса и повышения качества жизни в отдаленных территориях.

В каждом населенном пункте установили современное телеком-оборудование, работающее в стандартах 2G/4G. Помимо голосовых звонков в сети второго поколения, клиентам Т2 доступна опция VoLTE (звонки в сети 4G). Технология повышает качество связи: сокращает время на установление соединения между устройствами, обеспечивает улучшенное качество звука, стабильную связь и передачу информации без помех, эха и шумов. Используемая для передачи данных полоса частот гарантирует жителям всех этих населенных пунктов быстрый мобильный интернет даже вечером, когда нагрузка на сеть максимальна.

С начала года Т2 обеспечила связью 75 малых и отдаленных населенных пунктов Омской области. В большинстве поселений разместили отечественное телеком-оборудование «Булат». Недавно Т2 совместно с «Ростелекомом» установила в России юбилейную 1000-ю базовую станцию этого производителя. На данный момент «Булат» уже работает в десятках регионах присутствия оператора.